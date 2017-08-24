Станислав Черчесов: «Играть с Анголой сочли нецелесообразным»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, почему в качестве соперника по товарищескому матчу было выбрано московское . Игра состоится 3 сентября.

«Если бы была возможность сыграть с сильным соперником, состав был бы другим. Но все команды, с которыми мы хотели встретиться, оказались заняты, а единственным возможным соперником была Ангола. Мы посчитали это нецелесообразным, поскольку ничего не дает нам ни в спортивном, ни в имиджевом, ни в финансовом плане.

Важно и то, что позади Кубок конфедераций. Игроцкий опыт подсказывает, что после больших турниров у участников следует определенный психологический спад. Выложились, не было отпуска, чемпионат страны стартовал раньше, чем в Европе. Да еще и серьезного соперника нет, что снижает мотивационный фон», — сказал Черчесов.