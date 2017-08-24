«Барселона» ведет переговоры с Виллианом
«Барселона» продолжает поиск замены форварду Неймару, который перешел в «ПСЖ».
Вслед за Анхелем Ди Марией («ПСЖ») в сферу интересов каталонского клуба попал вингер «Челси» Виллиан.
«Барселона» уже ведет переговоры с 29-летнем бразильцем, который в половине матчей прошлого чемпионата Англии выходил на замену в концовках встреч.
В 2 матчах стартовавшего сезона Виллиан появлялся на поле с первых минут.
Виллиан: «МЮ» разговаривал с моим агентом, но ничего не вышло. Да и меня в «Челси» все устраивает»
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