Мутко о Манчини: «Хотелось, чтобы он побольше занимался молодыми россиянами, но пока только трансферы каждый день»

Президент РФС Виталий Мутко высказался о работе главного тренера Роберто Манчини.

«Я всегда был сторонником того, чтобы работало и вырастало побольше российских тренеров, и сейчас появилась целая плеяда молодых отечественных специалистов – Сережа Семак в «Уфе», Андрей Тихонов в «Крыльях Советов», Дмитрий Аленичев в «Енисее», Игорь Шалимов в «Краснодаре.

Манчини, конечно, из когорты топ-тренеров. Конечно, для российского футбола это хорошо – это и внимание, которое он привлекает, и его знания, и опыт, но мне бы хотелось, чтобы он побольше занимался молодыми российскими игроками.

А так, понимаете: есть ресурс, привозится множество игроков, которые близки к лучшим в мире; сделать команду в таких условиях при наличии знаний и опыта, конечно, непросто, но легче, чем воспитать игроков.

Само собой, решает те задачи, которые перед ним ставят, но пока только каждый день приобретения», – сказал Мутко.