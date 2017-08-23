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    👍 Фолы ЦСКА и еще 4 выгодных ставки на Лигу чемпионов от блогеров Sports.ru

    Теги ЦСКА Ливерпуль Янг Бойз Лига чемпионов Хоффенхайм 1899 ставки на спорт ставки на футбол

    Самые популярные прогнозы на матчи среды в Лиге чемпионов — от блогеров Sports.ru.

    👉 Почему ставить на тотал больше фолов ЦСКА — выгодно

    С греками за 20 фолов было в ответке, с «Уралом» в чемпионате — целых 19.

    👉 Три ставки на матч ЦСКА по стратегии фиксированной прибыли

    Кэфы на любой вкус — от 1.85 до 3.14.

    👉 Экспресс-тройник на Лигу чемпионов за 4.47

    Собрали ставки на все главные матчи дня: «Славия» — АПОЭЛ, ЦСКА — «Янг Бойз» и «Ливерпуль» — «Хоффенхайм».

    👉 Два матча Лиги чемпионов, в которых будет «верх» по карточкам

    Собрали из них экспресс с вкусным кэфом 2.64.

    👉 Угловые, тоталы и карточки: 5 выборов от блога «Футбол в деталях»

    Болеем за ЦСКА, но корнеры ждем от «Янг Бойз».

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    74 голосa
    • Почему ставить на тотал больше фолов ЦСКА — выгодно
      32%
    • Три ставки на матч ЦСКА по стратегии фиксированной прибыли
      18%
    • Экспресс-тройник на Лигу чемпионов за 4.47
      24%
    • Два матча Лиги чемпионов, в которых будет «верх» по карточкам
      18%
    • Угловые, тоталы и карточки: 5 выборов от блога «Футбол в деталях»
      8%

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