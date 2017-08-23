👍 Фолы ЦСКА и еще 4 выгодных ставки на Лигу чемпионов от блогеров Sports.ru
Самые популярные прогнозы на матчи среды в Лиге чемпионов — от блогеров Sports.ru.
👉 Почему ставить на тотал больше фолов ЦСКА — выгодно
С греками за 20 фолов было в ответке, с «Уралом» в чемпионате — целых 19.
👉 Три ставки на матч ЦСКА по стратегии фиксированной прибыли
Кэфы на любой вкус — от 1.85 до 3.14.
👉 Экспресс-тройник на Лигу чемпионов за 4.47
Собрали ставки на все главные матчи дня: «Славия» — АПОЭЛ, ЦСКА — «Янг Бойз» и «Ливерпуль» — «Хоффенхайм».
👉 Два матча Лиги чемпионов, в которых будет «верх» по карточкам
Собрали из них экспресс с вкусным кэфом 2.64.
👉 Угловые, тоталы и карточки: 5 выборов от блога «Футбол в деталях»
Болеем за ЦСКА, но корнеры ждем от «Янг Бойз».
Опрос
Какой прогноз — лучший?
- Почему ставить на тотал больше фолов ЦСКА — выгодно32%
- Три ставки на матч ЦСКА по стратегии фиксированной прибыли18%
- Экспресс-тройник на Лигу чемпионов за 4.4724%
- Два матча Лиги чемпионов, в которых будет «верх» по карточкам18%
- Угловые, тоталы и карточки: 5 выборов от блога «Футбол в деталях»8%
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.