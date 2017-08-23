Ньянг подал «Милану» медицинский сертификат, который освобождает его от тренировок до закрытия трансферного окна

Нападающий М’байе Ньянг подал клубу медицинский сертификат, который освобождает его от тренировок на 10 дней. Об этом сообщается на сайте итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Таким образом, игрок не будет тренироваться до закрытия трансферного окна.

Ранее увеличил предложение с 20 миллионов евро примерно до 23 миллионов. Однако сам игрок не хочет переходить в российский клуб, а намерен продолжить карьеру в «Торино», несмотря на то, что их предложение меньше.

В качестве замены Ньянгу «Милан» намерен взять полузащитника «Барселоны» Рафинью Алькантару в аренду на год.