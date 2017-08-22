Букмекеры: Кокорин забьет 17-18 голов в РФПЛ и станет лучшим бомбардиром турнира

Букмекерская контора 1xСтавка открыла линию на лучшего бомбардира российской Премьер-лиги.

По версии букмекеров, Александр Кокорин забьет больше всех голов в чемпионате России (коэффициент — 3.00). За 4.00 предлагается поставить на Квинси Промеса. Остальные игроки существенно отстают: по коэффициенту 10.00 выставлены Себастьян Дриусси, Федор Смолов и Кирилл Панченко, по 15.00 — Луис Адриано.

Также букмекер запустил прием ставок на тотал голов футболиста: за 1.90 можно поставить на тотал больше или меньше 17,5 голов Кокорина в РФПЛ. Напомним, Александр Кокорин забил 6 мячей в 7 играх чемпионата.

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