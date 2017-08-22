Sports.ru и Tribuna Digital открывают вакансию младшего менеджера по маркетингу

Tribuna Digital – одна из самых быстрорастущих спортивных digital-компаний России. Месячная аудитория наших сайтов, мобильных приложений и мессенджер-ботов превышает 15 миллионов человек и постоянно растет. Растет и наша команда: сейчас мы готовы усилить ее менеджером по маркетингу.

В задачи входит:

– Продвижение наших сайтов, мобильных приложений и других продуктов в России и за рубежом.

– Анализ результатов, работа с аналитическими системами (GA, AdFox, Яндекс.Метрика, MoPub, AppAnnie и тд).

– Работа с рекламными платформами соцсетей (Facebook, Twitter, ВКонтакте, MyTarget и т.д).

– Поддержание отношений с текущими партнерами, привлечение новых партнеров.

От вас:

– Глубокий интерес к современным технологиям и мобильным приложениям.

– Знание английского, достаточное для деловой переписки. Хороший русский язык. Умение писать простые и понятные тексты.

– Аналитический склад ума, готовность постоянно искать более эффективные решения.

– Коммуникационные навыки, желание расти и развиваться, чувствовать свой вклад в результат, решать нестандартные задачи.

– Любовь к спорту в целом и сервисам Sports.ru в частности.

Станет дополнительным плюсом:

– Опыт работы в интернет-маркетинге или SMM.

Для вас:

Работа в команде с опытными профессионалами, обучение на интересных и амбициозных задачах, перспективы роста.

Индивидуальный график работы.

Офис в 7 минутах ходьбы от метро Павелецкая.

Резюме и рассказ о себе присылайте на jobs@sports.ru с темой «Менеджер по маркетингу»