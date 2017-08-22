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    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Sports.ru и Tribuna Digital открывают вакансию младшего менеджера по маркетингу

    Теги Sports.ru

    Tribuna Digital – одна из самых быстрорастущих спортивных digital-компаний России. Месячная аудитория наших сайтов, мобильных приложений и мессенджер-ботов превышает 15 миллионов человек и постоянно растет. Растет и наша команда: сейчас мы готовы усилить ее менеджером по маркетингу.

    В задачи входит:

    – Продвижение наших сайтов, мобильных приложений и других продуктов в России и за рубежом.

    – Анализ результатов, работа с аналитическими системами (GA, AdFox, Яндекс.Метрика, MoPub, AppAnnie и тд).

    – Работа с рекламными платформами соцсетей (Facebook, Twitter, ВКонтакте, MyTarget и т.д).

    – Поддержание отношений с текущими партнерами, привлечение новых партнеров.

    От вас:

    – Глубокий интерес к современным технологиям и мобильным приложениям.

    – Знание английского, достаточное для деловой переписки. Хороший русский язык. Умение писать простые и понятные тексты.

    – Аналитический склад ума, готовность постоянно искать более эффективные решения.

    – Коммуникационные навыки, желание расти и развиваться, чувствовать свой вклад в результат, решать нестандартные задачи.

    – Любовь к спорту в целом и сервисам Sports.ru в частности.

    Станет дополнительным плюсом:

    – Опыт работы в интернет-маркетинге или SMM.

    Для вас:

    Работа в команде с опытными профессионалами, обучение на интересных и амбициозных задачах, перспективы роста.

    Индивидуальный график работы.

    Офис в 7 минутах ходьбы от метро Павелецкая.

    Резюме и рассказ о себе присылайте на jobs@sports.ru с темой «Менеджер по маркетингу»

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