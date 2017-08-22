Sports.ru и Tribuna Digital открывают вакансию младшего менеджера по маркетингу
Tribuna Digital – одна из самых быстрорастущих спортивных digital-компаний России. Месячная аудитория наших сайтов, мобильных приложений и мессенджер-ботов превышает 15 миллионов человек и постоянно растет. Растет и наша команда: сейчас мы готовы усилить ее менеджером по маркетингу.
В задачи входит:
– Продвижение наших сайтов, мобильных приложений и других продуктов в России и за рубежом.
– Анализ результатов, работа с аналитическими системами (GA, AdFox, Яндекс.Метрика, MoPub, AppAnnie и тд).
– Работа с рекламными платформами соцсетей (Facebook, Twitter, ВКонтакте, MyTarget и т.д).
– Поддержание отношений с текущими партнерами, привлечение новых партнеров.
От вас:
– Глубокий интерес к современным технологиям и мобильным приложениям.
– Знание английского, достаточное для деловой переписки. Хороший русский язык. Умение писать простые и понятные тексты.
– Аналитический склад ума, готовность постоянно искать более эффективные решения.
– Коммуникационные навыки, желание расти и развиваться, чувствовать свой вклад в результат, решать нестандартные задачи.
– Любовь к спорту в целом и сервисам Sports.ru в частности.
Станет дополнительным плюсом:
– Опыт работы в интернет-маркетинге или SMM.
Для вас:
Работа в команде с опытными профессионалами, обучение на интересных и амбициозных задачах, перспективы роста.
Индивидуальный график работы.
Офис в 7 минутах ходьбы от метро Павелецкая.
Резюме и рассказ о себе присылайте на jobs@sports.ru с темой «Менеджер по маркетингу»
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.