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    Уэйн Руни: «Уверен, красная половина Манчестера насладилась моим голом в ворота «Сити»

    Теги Манчестер Юнайтед Уэйн Руни Эвертон Манчестер Сити премьер-лига Англия

    Форвард «Эвертона» Уэйн Руни, выступавший ранее за «Манчестер Юнайтед», после ничьей с «Манчестер Сити» (1:1) прокомментировал гол, который оказался его 200-м в английской премьер-лиге.

    «Мне было приятно вдвойне, потому что я забил в таком важном для нас матче, тем более впереди сложные игры. Уверен, красная половина Манчестера тоже насладилась моим голом.

    Конечно, мы можем играть лучше. Сезон только начался, у нас много новичков. Мы полны амбиций и стараемся двигаться вперед. Время покажет, но надеюсь, что через год-два добьемся успеха. Мы пытаемся сократить отставание от топ-клубов.

    Сейчас я сосредоточен на «Эвертоне», но спустя несколько дней поговорю с Саутгейтом по поводу сборной. Посмотрим, что будет», – сказал Руни.

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