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    Понтус Вернблум: «Россия – классная страна, болельщикам из Европы нечего бояться»

    Теги ЦСКА премьер-лига Россия ЧМ-2018 Понтус Вернблум

    Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум поделился мнением о ЧМ-2018, который пройдет в России.

    «У меня тоже были определенные опасения, когда я ехал в Россию. Но я здесь уже шестой год. Болельщикам из Западной Европы нечего бояться, здесь очень добрые люди, много развлечений.

    Россия – классная страна, в которую стоит приехать, если у вас есть такая возможность», – сказал Вернблум.

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