Понтус Вернблум: «Россия – классная страна, болельщикам из Европы нечего бояться»

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум поделился мнением о , который пройдет в России.

«У меня тоже были определенные опасения, когда я ехал в Россию. Но я здесь уже шестой год. Болельщикам из Западной Европы нечего бояться, здесь очень добрые люди, много развлечений.

Россия – классная страна, в которую стоит приехать, если у вас есть такая возможность», – сказал Вернблум.