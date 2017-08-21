Понтус Вернблум: «Россия – классная страна, болельщикам из Европы нечего бояться»
Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум поделился мнением о ЧМ-2018, который пройдет в России.
«У меня тоже были определенные опасения, когда я ехал в Россию. Но я здесь уже шестой год. Болельщикам из Западной Европы нечего бояться, здесь очень добрые люди, много развлечений.
Россия – классная страна, в которую стоит приехать, если у вас есть такая возможность», – сказал Вернблум.
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