Бензема до конца месяца продлит контракт с «Реалом» до 2021 года
Нападающий «Реала» Карим Бензема продлит контракт с клубом в ближайшее время.
Французский форвард до конца месяца подпишет с мадридской командой соглашение до 2021 года, сообщает As со ссылкой на Journal du Dimanche.
29-летний игрок всего во второй раз продлит свой контракт с «Реалом» с момента своего перехода в 2009 году.
В 2014 году стороны подписали соглашение, по условиям которого зарплата футболиста возросла с 5 до 8 миллионов евро).
По условиям новой сделки увеличение зарплаты Бензема также предусмотрено.
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