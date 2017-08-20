Бензема до конца месяца продлит контракт с «Реалом» до 2021 года

Нападающий Карим Бензема продлит контракт с клубом в ближайшее время.

Французский форвард до конца месяца подпишет с мадридской командой соглашение до 2021 года, сообщает As со ссылкой на Journal du Dimanche.

29-летний игрок всего во второй раз продлит свой контракт с «Реалом» с момента своего перехода в 2009 году.

В 2014 году стороны подписали соглашение, по условиям которого зарплата футболиста возросла с 5 до 8 миллионов евро).

По условиям новой сделки увеличение зарплаты Бензема также предусмотрено.