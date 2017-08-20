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    Бензема до конца месяца продлит контракт с «Реалом» до 2021 года

    Теги Карим Бензема Реал Мадрид примера Испания

    Нападающий «Реала» Карим Бензема продлит контракт с клубом в ближайшее время.

    Французский форвард до конца месяца подпишет с мадридской командой соглашение до 2021 года, сообщает As со ссылкой на Journal du Dimanche.

    29-летний игрок всего во второй раз продлит свой контракт с «Реалом» с момента своего перехода в 2009 году.

    В 2014 году стороны подписали соглашение, по условиям которого зарплата футболиста возросла с 5 до 8 миллионов евро).

    По условиям новой сделки увеличение зарплаты Бензема также предусмотрено.

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