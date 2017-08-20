Хавбек «Гамбурга» Мюллер получил травму, празднуя гол, и пропустит 7 месяцев
Полузащитник «Гамбурга» Николай Мюллер получил травму в матче 1-го тура бундеслиги против «Аугсбурга» (1:0).
На 8-й минуте 29-летний хавбек забил гол, который в итоге стал победным, однако в результате празднования повредил переднюю крестообразную связку колена.
По результатам обследования стало известно, что игрок перенесет операцию и пропустит 7 месяцев.
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