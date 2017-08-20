Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Хавбек «Гамбурга» Мюллер получил травму, празднуя гол, и пропустит 7 месяцев

    Теги Гамбург бундеслига Германия травмы Аугсбург Николай Мюллер

    Полузащитник «Гамбурга» Николай Мюллер получил травму в матче 1-го тура бундеслиги против «Аугсбурга» (1:0).

    На 8-й минуте 29-летний хавбек забил гол, который в итоге стал победным, однако в результате празднования повредил переднюю крестообразную связку колена.

    По результатам обследования стало известно, что игрок перенесет операцию и пропустит 7 месяцев.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться