Хавбек «Гамбурга» Мюллер получил травму, празднуя гол, и пропустит 7 месяцев

Полузащитник Николай Мюллер получил травму в матче 1-го тура бундеслиги против (1:0).

На 8-й минуте 29-летний хавбек забил гол, который в итоге стал победным, однако в результате празднования повредил переднюю крестообразную связку колена.

По результатам обследования стало известно, что игрок перенесет операцию и пропустит 7 месяцев.