«Ювентус» намерен оформить трансфер Гарая на следующей неделе

Защитник «Валенсии» Эсекиэль Гарай близок к переходу в .

Трансфер должен состояться уже на следующей неделе, утверждает Football Italia со ссылкой на VarskySports.

Руководство «бьянконери» намерено усилить оборонительную линию в связи с уходом Леонардо Бонуччи в , и именно аргентинец возглавляет шорт-лист туринцев.

Ранее сообщалось, что Гарай может перейти в , однако сделка в итоге сорвалась.