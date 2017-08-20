«Ювентус» намерен оформить трансфер Гарая на следующей неделе
Защитник «Валенсии» Эсекиэль Гарай близок к переходу в «Ювентус».
Трансфер должен состояться уже на следующей неделе, утверждает Football Italia со ссылкой на VarskySports.
Руководство «бьянконери» намерено усилить оборонительную линию в связи с уходом Леонардо Бонуччи в «Милан», и именно аргентинец возглавляет шорт-лист туринцев.
Ранее сообщалось, что Гарай может перейти в «Спартак», однако сделка в итоге сорвалась.
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