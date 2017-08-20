Два фаната ЦСКА избили вора, укравшего у них бумажник в Швейцарии
Два болельщика ЦСКА избили мигранта из Туниса в Швейцарии после матча Лиги Европы против «Янг Бойз».
Сообщается, что тунисец украл бумажник у фаната армейцев, однако тот сразу обнаружил потерю и погнался за злоумышленником со своим другом.
Догнав вора, фанаты нанесли ему травмы, в настоящее время пострадавший находится в больнице.
Болельщики, как и компаньон вора, задержаны и взяты под стражу.
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