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    Два фаната ЦСКА избили вора, укравшего у них бумажник в Швейцарии

    Теги ЦСКА премьер-лига Россия Янг Бойз Лига Европы происшествия болельщики

    Два болельщика ЦСКА избили мигранта из Туниса в Швейцарии после матча Лиги Европы против «Янг Бойз».

    Сообщается, что тунисец украл бумажник у фаната армейцев, однако тот сразу обнаружил потерю и погнался за злоумышленником со своим другом.

    Догнав вора, фанаты нанесли ему травмы, в настоящее время пострадавший находится в больнице.

    Болельщики, как и компаньон вора, задержаны и взяты под стражу.

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