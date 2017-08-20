«Спартак» готов продать Ташчи «Трабзонспору» после того, как найдет ему замену

Защитник Сердар Ташчи может продолжить карьеру в «Трабзонспоре».

Турецкий клуб уже согласовал контракт с 30-летним немцем, осталось лишь получить согласие красно-белых.

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера готов отпустить Ташчи только после того, как найдет ему замену.

Ранее сообщалось, что может заплатить за Ташчи 1,7 миллиона евро.