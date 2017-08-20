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    «Спартак» готов продать Ташчи «Трабзонспору» после того, как найдет ему замену

    Теги Спартак Сердар Ташчи премьер-лига Россия Трабзонспор высшая лига Турция возможные трансферы

    Защитник «Спартака» Сердар Ташчи может продолжить карьеру в «Трабзонспоре».

    Турецкий клуб уже согласовал контракт с 30-летним немцем, осталось лишь получить согласие красно-белых.

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера готов отпустить Ташчи только после того, как найдет ему замену.

    Ранее сообщалось, что «Трабзонспор» может заплатить за Ташчи 1,7 миллиона евро.

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