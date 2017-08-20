«Спартак» готов продать Ташчи «Трабзонспору» после того, как найдет ему замену
Защитник «Спартака» Сердар Ташчи может продолжить карьеру в «Трабзонспоре».
Турецкий клуб уже согласовал контракт с 30-летним немцем, осталось лишь получить согласие красно-белых.
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера готов отпустить Ташчи только после того, как найдет ему замену.
Ранее сообщалось, что «Трабзонспор» может заплатить за Ташчи 1,7 миллиона евро.
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