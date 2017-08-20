Гризманну грозит 12-матчевая дисквалификация за оскорбление судьи
Форвард «Атлетико» Антуан Гризманн, удаленный в матче стартового тура чемпионата Испании с «Жироной» (2:2), может быть дисквалифицирован на продолжительный срок.
На 67-й минуте главный арбитр Хуан Мартинес Мунуэра хотел показать французу желтую карточку за симуляцию. В ответ Гризманн сказал ему: «Ты говнюк», за что арбитр показал ему красную карточку и удалил с поля.
Инцидент был зафиксирован в рапорте судьи: «Гризманн произнес в мой адрес оскорбительную фразу. После матча он отправился в судейскую, чтобы извиниться».
Согласно Дисциплинарному кодексу чемпионата Испании, при проявлении неуважения к арбитру игрок может быть дисквалифицирован на 2-3 матча. В случае оскорбления футболист может пропустить от 4 до 12 игр.
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