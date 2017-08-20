Стивен Джеррард: «Озил становится обузой для «Арсенала» – при потере мяча он не помогает команде»

Тренер юношеской команды «Ливерпуля» Стивен Джеррард поделился мнением об игре полузащитника Месута Озила в матче чемпионата Англии со «Сток Сити» (0:1).

«Венгер должен обратить на внимание на то, что при отборе мяча его команда играет, по сути, вдесятером. Озил меня разочаровал, хотя мы знаем его как таланта мирового класса.

Меня беспокоят его реакция и жесты – при потере мяча он совсем не помогает команде. В выездных матчах он играет недостаточно хорошо и становится обузой.

Очевидно, что ему не нравится отбирать мяч, он хочет лишь владеть им, заниматься креативом. Но игроки мирового класса должны заниматься и черновой работой – отрабатывать за партнеров», – сказал Джеррард.

Контракт Озила с «Арсеналом» заканчивается в июне 2018 года.

Ранее сообщалось, что 28-летний немец заключит новое соглашение с лондонцами с повышением зарплаты до 300 тысяч фунтов в неделю.