Жозе Моуринью: «Челси» — фаворит, потому что он – чемпион»

Главный тренер Жозе Моуринью назвал «Челси» главным претендентом на победу в чемпионате Англии.

«Вот говорят, что потерял важного полузащитника. Но если ты покупаешь взамен Бакайоко и Дринкоутера, то в чем проблема? Проблема – это когда продаешь и никого не покупаешь.

Пожалуй, «Челси» даже стал сильнее, чем в прошлом сезоне. Думаю, любой из семи топ-клубов АПЛ достаточно силен, финансовые условия позволяют бороться за все трофеи, включая Лигу чемпионов и Лигу Европы.

На мой взгляд, действующий чемпион всегда фаворит, не зря же он стал первым. Но это не значит, что «Челси» защитит титул. Просто чемпион автоматически становится фаворитом и в следующем сезоне», — сказал Моуринью.

В стартовом туре АПЛ «Челси» проиграл дома «Бернли» (2:3).