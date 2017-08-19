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    Жозе Моуринью: «Челси» — фаворит, потому что он – чемпион»

    Теги Манчестер Юнайтед Челси Жозе Моуринью премьер-лига Англия

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью назвал «Челси» главным претендентом на победу в чемпионате Англии.

    «Вот говорят, что «Челси» потерял важного полузащитника. Но если ты покупаешь взамен Бакайоко и Дринкоутера, то в чем проблема? Проблема – это когда продаешь и никого не покупаешь.

    Пожалуй, «Челси» даже стал сильнее, чем в прошлом сезоне. Думаю, любой из семи топ-клубов АПЛ достаточно силен, финансовые условия позволяют бороться за все трофеи, включая Лигу чемпионов и Лигу Европы.

    На мой взгляд, действующий чемпион всегда фаворит, не зря же он стал первым. Но это не значит, что «Челси» защитит титул. Просто чемпион автоматически становится фаворитом и в следующем сезоне», — сказал Моуринью.

    В стартовом туре АПЛ «Челси» проиграл дома «Бернли» (2:3).

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