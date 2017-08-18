«Фиорентина» приняла предложение «Милана» по Калиничу в размере 25 млн евро

Нападающий «Фиорентины» Никола Калинич в шаге от перехода в .

Руководство «фиалок» приняло предложение миланцев о трансфере 29-летнего форварда.

Хорват переберется в стан «россонери» на правах аренды за 5 миллионов евро, а следующим летом «Милан» обязуется выкупить его за 20 миллионов.

Калинич уже согласовал со своим новым клубом условия личного контракта, в ближайшее время он должен прибыть в Италию из Хорватии для прохождения медосмотра.