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    «Фиорентина» приняла предложение «Милана» по Калиничу в размере 25 млн евро

    Теги Милан Фиорентина серия А Италия возможные трансферы Никола Калинич

    Нападающий «Фиорентины» Никола Калинич в шаге от перехода в «Милан».

    Руководство «фиалок» приняло предложение миланцев о трансфере 29-летнего форварда.

    Хорват переберется в стан «россонери» на правах аренды за 5 миллионов евро, а следующим летом «Милан» обязуется выкупить его за 20 миллионов.

    Калинич уже согласовал со своим новым клубом условия личного контракта, в ближайшее время он должен прибыть в Италию из Хорватии для прохождения медосмотра.

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