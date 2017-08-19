TMW: вингер «Сассуоло» Политано согласовал с «Зенитом» 5-летний контракт на 7,5 млн евро
Правый вингер «Сассуоло» Маттео Политано может перейти в «Зенит».
24-летний игрок сборной Италии договорился с питерцами о 5-летнем контракте с окладом 1,5 миллиона евро в год.
Ранее сообщалось, что «Зенит» готов был предложить за Политано 15 миллионов евро, однако «Сассуоло» не планирует продавать его.
Контракт хавбека с итальянским клубом рассчитан до 2021 года.
В 32 матчах прошлого чемпионата Италии Политано забил 5 голов и сделал 6 результативных передач.
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