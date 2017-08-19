TMW: вингер «Сассуоло» Политано согласовал с «Зенитом» 5-летний контракт на 7,5 млн евро

Правый вингер «Сассуоло» Маттео Политано может перейти в .

24-летний игрок сборной Италии договорился с питерцами о 5-летнем контракте с окладом 1,5 миллиона евро в год.

Ранее сообщалось, что «Зенит» готов был предложить за Политано 15 миллионов евро, однако не планирует продавать его.

Контракт хавбека с итальянским клубом рассчитан до 2021 года.

В 32 матчах прошлого чемпионата Италии Политано забил 5 голов и сделал 6 результативных передач.