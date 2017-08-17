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    «Зенит» готов заплатить 15 млн евро за вингера сборной Италии Политано

    Теги Зенит Премьер-лига Россия серия А Италия возможные трансферы Сассуоло Маттео Политано

    Правый вингер «Сассуоло» Маттео Политано попал в сферу интересов «Зенита».

    Питерцы согласны предложить за 24-летнего игрока сборной Италии 15 миллионов евро, однако «Сассуоло» не планирует продавать Политано.

    Контракт хавбека с итальянским клубом рассчитан до 2021 года.

    В 32 матчах прошлого чемпионата Италии Политано забил 5 голов и сделал 6 результативных передач.

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