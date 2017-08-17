«Зенит» готов заплатить 15 млн евро за вингера сборной Италии Политано

Правый вингер «Сассуоло» Маттео Политано попал в сферу интересов .

Питерцы согласны предложить за 24-летнего игрока сборной Италии 15 миллионов евро, однако не планирует продавать Политано.

Контракт хавбека с итальянским клубом рассчитан до 2021 года.

В 32 матчах прошлого чемпионата Италии Политано забил 5 голов и сделал 6 результативных передач.