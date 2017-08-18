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    Сильнейший чемпионат Европы возвращается! Следите за всеми матчами и новостями в приложении «Ла Лига» от Sports.ru

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    Сильнейшая лига европейского континента, чьи представители уже 4 сезона подряд одерживают победу в Лиге чемпионов, возвращается!

    Сегодня будут сыграны первые два матчи Примеры: «Леганес» сыграет с «Алавесом», а «Валенсия» примет «Лас-Пальмас». Завтра же свой первый матч сыграет «Атлетико», в воскресенье свои матчи проведут «Реал» и «Барселона».

    Самый лучший способ быть в курсе всех матчей онлайн, получать оперативные push-уведомления и новости, а также видео голов — приложение «Ла Лига»!

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    С приложением «Ла Лига» вы получаете:

    – Новости и инсайды о всех 20 клубах Примеры.

    – Ваш любимый клуб в категории «Избранное».

    – Текстовые онлайн-трансляции матчей, календарь и турнирная таблица.

    – Полная информация о состоявшихся и возможных трансферах.

    – Уведомления о голах и результатах команд, а также самых важных новостях.

    – Подробная статистика всех матчей и игроков в режиме реального времени.

    – Блоги и материалы болельщиков о Ла Лиге.

    – Широкие возможности для общения с болельщиками вашей команды и других клубов.

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    Уже несколько тысяч болельщиков Ла Лиги собрали свои команды по фэнтези-футболу Kixx. Ваши друзья, скорее всего, уже в игре. Присоединяйтесь и вы!

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