Сильнейший чемпионат Европы возвращается! Следите за всеми матчами и новостями в приложении «Ла Лига» от Sports.ru

Сильнейшая лига европейского континента, чьи представители уже 4 сезона подряд одерживают победу в Лиге чемпионов, возвращается!

Сегодня будут сыграны первые два матчи Примеры: «Леганес» сыграет с «Алавесом», а «Валенсия» примет «Лас-Пальмас». Завтра же свой первый матч сыграет «Атлетико», в воскресенье свои матчи проведут «Реал» и «Барселона».

Самый лучший способ быть в курсе всех матчей онлайн, получать оперативные push-уведомления и новости, а также видео голов — приложение «Ла Лига»!

УСТАНОВИТЬ НА iPHONE/iPAD

УСТАНОВИТЬ НА ANDROID

С приложением «Ла Лига» вы получаете:

– Новости и инсайды о всех 20 клубах Примеры.

– Ваш любимый клуб в категории «Избранное».

– Текстовые онлайн-трансляции матчей, календарь и турнирная таблица.

– Полная информация о состоявшихся и возможных трансферах.

– Уведомления о голах и результатах команд, а также самых важных новостях.

– Подробная статистика всех матчей и игроков в режиме реального времени.

– Блоги и материалы болельщиков о Ла Лиге.

– Широкие возможности для общения с болельщиками вашей команды и других клубов.

УСТАНОВИТЬ НА iPHONE/iPAD

УСТАНОВИТЬ НА ANDROID

Уже несколько тысяч болельщиков Ла Лиги собрали свои команды по фэнтези-футболу Kixx. Ваши друзья, скорее всего, уже в игре. Присоединяйтесь и вы!



Sports.ru – делаем спорт лучше!