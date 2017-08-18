Агент: «Зенит» еще в июле предложил за Пеццелью 7 миллионов евро. «Бетис» отказал»

Петро Чиарадиа, агент защитника «Бетиса» Хермана Пеццельи, прокомментировал информацию об интересе к игроку со стороны .

действительно пытался приобрести Пеццелью в июле и предложил за него 7 миллионов евро.

В посчитали эту сумму слишком маленькой и отказались от сделки.

Потом «Зенит» попробовал еще раз, увеличив предложение, но вновь отказал», – заявил Чиарадиа.

Ранее сообщалось, что поборется с «Фиорентиной» за 26-летнего аргентинца, воспитанника «Ривер Плейта».

В минувшем сезоне Пеццелья провел в примере 36 матчей, забил 1 гол и получил 10 желтых карточек. Подробную статистику игрока смотрите здесь.