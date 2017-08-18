Агент: «Зенит» еще в июле предложил за Пеццелью 7 миллионов евро. «Бетис» отказал»
Петро Чиарадиа, агент защитника «Бетиса» Хермана Пеццельи, прокомментировал информацию об интересе к игроку со стороны «Зенита».
«Зенит» действительно пытался приобрести Пеццелью в июле и предложил за него 7 миллионов евро.
В «Бетисе» посчитали эту сумму слишком маленькой и отказались от сделки.
Потом «Зенит» попробовал еще раз, увеличив предложение, но «Бетис» вновь отказал», – заявил Чиарадиа.
Ранее сообщалось, что «Зенит» поборется с «Фиорентиной» за 26-летнего аргентинца, воспитанника «Ривер Плейта».
В минувшем сезоне Пеццелья провел в примере 36 матчей, забил 1 гол и получил 10 желтых карточек. Подробную статистику игрока смотрите здесь.
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