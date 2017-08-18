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    Агент: «Зенит» еще в июле предложил за Пеццелью 7 миллионов евро. «Бетис» отказал»

    Теги Зенит премьер-лига Россия Бетис примера Испания возможные трансферы Херман Пеццелья

    Петро Чиарадиа, агент защитника «Бетиса» Хермана Пеццельи, прокомментировал информацию об интересе к игроку со стороны «Зенита».

    «Зенит» действительно пытался приобрести Пеццелью в июле и предложил за него 7 миллионов евро.

    В «Бетисе» посчитали эту сумму слишком маленькой и отказались от сделки.

    Потом «Зенит» попробовал еще раз, увеличив предложение, но «Бетис» вновь отказал», – заявил Чиарадиа.

    Ранее сообщалось, что «Зенит» поборется с «Фиорентиной» за 26-летнего аргентинца, воспитанника «Ривер Плейта».

    В минувшем сезоне Пеццелья провел в примере 36 матчей, забил 1 гол и получил 10 желтых карточек. Подробную статистику игрока смотрите здесь.

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