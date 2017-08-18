Роналду о теракте: «Я в ужасе от новостей из Барселоны. Мои соболезнования»

Нападающий Криштиану Роналду выразил соболезнования пострадавшим в результате теракта в Барселоне.

«Я в ужасе от новостей из Барселоны. Мои соболезнования семьям и друзьям жертв трагедии», – написал Роналду в своем твиттере.

В четверг в районе пешеходной улицы Рамбла в центре Барселоны микроавтобус въехал в толпу. В теракте по предварительным данным погибли 13 человек, более 50 ранены.

Федерация футбола Испании рекомендовала начать ближайшие матчи с минуты молчания в память о жертвах теракта в Барселоне