Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Роналду о теракте: «Я в ужасе от новостей из Барселоны. Мои соболезнования»

    Теги Криштиану Роналду Реал Мадрид примера Испания происшествия

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду выразил соболезнования пострадавшим в результате теракта в Барселоне.

    «Я в ужасе от новостей из Барселоны. Мои соболезнования семьям и друзьям жертв трагедии», – написал Роналду в своем твиттере.

    В четверг в районе пешеходной улицы Рамбла в центре Барселоны микроавтобус въехал в толпу. В теракте по предварительным данным погибли 13 человек, более 50 ранены.

    Федерация футбола Испании рекомендовала начать ближайшие матчи с минуты молчания в память о жертвах теракта в Барселоне

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться