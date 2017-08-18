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    Россия приблизилась к Франции в таблице коэффициентов УЕФА

    Теги премьер-лига Россия лига 1 Франция Лига чемпионов Лига Европы УЕФА рейтинги

    По итогам еврокубковой недели Россия приблизилась к Франции в таблице коэффициентов УЕФА

    Российские клубы одержали две победы – «Краснодар» одолел «Црвену Звезду» (3:2) в Лиге Европы, ЦСКА был сильнее «Янг Бойз» (1:0) в Лиге чемпионов. Третий представитель страны – «Зенит» – потерпел поражение от «Утрехта» (0:1). Это принесло России 0,400 балла, и общий коэффициент стал равен 42,982. 

    В активе французских клубов  одна ничья и одно поражение – в Лиге Европы «Ницца» проиграла «Наполи» (0:2), а «Марсель» сыграл вничью с «Домжале» (1:1). Коэффициент страны сейчас составляет 46,915. 

    Рейтинг ассоциаций УЕФА: 

    1. Испания – 89,498; 

    2. Германия – 63,427; 

    3. Англия – 62,391; 

    4. Италия – 60,916; 

    5. Франция – 46,915; 

    6. Россия – 42,982; 

    7. Португалия – 39,748; 

    8. Бельгия – 37,100.

    По итогам текущего сезона определится, какое представительство в еврокубках будет у стран в сезоне-2019/20. Пятое и шестое места в рейтинге имеют одинаковые привилегии – право заявить по 3 клуба в Лигу чемпионов и Лигу Европы.

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