Россия приблизилась к Франции в таблице коэффициентов УЕФА

По итогам еврокубковой недели Россия приблизилась к Франции в таблице коэффициентов .

Российские клубы одержали две победы – «Краснодар» одолел «Црвену Звезду» (3:2) в , ЦСКА был сильнее «Янг Бойз» (1:0) в Лиге чемпионов. Третий представитель страны – «Зенит» – потерпел поражение от «Утрехта» (0:1). Это принесло России 0,400 балла, и общий коэффициент стал равен 42,982.

В активе французских клубов одна ничья и одно поражение – в Лиге Европы «Ницца» проиграла «Наполи» (0:2), а «Марсель» сыграл вничью с «Домжале» (1:1). Коэффициент страны сейчас составляет 46,915.

Рейтинг ассоциаций УЕФА:

1. Испания – 89,498;

2. Германия – 63,427;

3. Англия – 62,391;

4. Италия – 60,916;

5. Франция – 46,915;

6. Россия – 42,982;

7. Португалия – 39,748;

8. Бельгия – 37,100.

По итогам текущего сезона определится, какое представительство в еврокубках будет у стран в сезоне-2019/20. Пятое и шестое места в рейтинге имеют одинаковые привилегии – право заявить по 3 клуба в Лигу чемпионов и Лигу Европы.