Россия приблизилась к Франции в таблице коэффициентов УЕФА
По итогам еврокубковой недели Россия приблизилась к Франции в таблице коэффициентов УЕФА.
Российские клубы одержали две победы – «Краснодар» одолел «Црвену Звезду» (3:2) в Лиге Европы, ЦСКА был сильнее «Янг Бойз» (1:0) в Лиге чемпионов. Третий представитель страны – «Зенит» – потерпел поражение от «Утрехта» (0:1). Это принесло России 0,400 балла, и общий коэффициент стал равен 42,982.
В активе французских клубов одна ничья и одно поражение – в Лиге Европы «Ницца» проиграла «Наполи» (0:2), а «Марсель» сыграл вничью с «Домжале» (1:1). Коэффициент страны сейчас составляет 46,915.
Рейтинг ассоциаций УЕФА:
1. Испания – 89,498;
2. Германия – 63,427;
3. Англия – 62,391;
4. Италия – 60,916;
5. Франция – 46,915;
6. Россия – 42,982;
7. Португалия – 39,748;
8. Бельгия – 37,100.
По итогам текущего сезона определится, какое представительство в еврокубках будет у стран в сезоне-2019/20. Пятое и шестое места в рейтинге имеют одинаковые привилегии – право заявить по 3 клуба в Лигу чемпионов и Лигу Европы.
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