💰 Замена Дзагоева и еще 4 лучших прогноза на Лигу чемпионов от авторов Sports.ru

Лучшие ставочники Sports.ru рассказали, как можно заработать на матчах Лиги чемпионов во вторник.

3 уверенных выбора на статистику в матче «Янг Бойз» — ЦСКА

Борбалан низовой по фиксированию фолов арбитр — букмекеры выставили линию на 30 фолов. Также whoembey отобрал интересные ставки на замены и голы одной из команд.

В каком тайме «Янг Бойз» и ЦСКА наколотят больше голов?

Nepal сомневается, что ЦСКА сможет удержать победный счет.

Тройник на Лигу чемпионов и чемпиншип за 3.92

Ставим против «Халл Сити». Персофанам Леонида Слуцкого лучше пропустить этот экспресс.

7 ставок на Лигу чемпионов и Лигу Европы от главного эксперта по еврокубкам

Российские клубы не проиграют своим соперникам — главный посыл блога «Ставочки на Евро(кубки)».

Три причины поставить на слив «Ливерпуля» в Лиге чемпионов

«Ливерпуль» не смог переиграть «Уотфорд», но на этом проблемы мерсисайдцев не закончатся.