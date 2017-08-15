💰 Замена Дзагоева и еще 4 лучших прогноза на Лигу чемпионов от авторов Sports.ru
Лучшие ставочники Sports.ru рассказали, как можно заработать на матчах Лиги чемпионов во вторник.
3 уверенных выбора на статистику в матче «Янг Бойз» — ЦСКА
Борбалан низовой по фиксированию фолов арбитр — букмекеры выставили линию на 30 фолов. Также whoembey отобрал интересные ставки на замены и голы одной из команд.
В каком тайме «Янг Бойз» и ЦСКА наколотят больше голов?
Nepal сомневается, что ЦСКА сможет удержать победный счет.
Тройник на Лигу чемпионов и чемпиншип за 3.92
Ставим против «Халл Сити». Персофанам Леонида Слуцкого лучше пропустить этот экспресс.
7 ставок на Лигу чемпионов и Лигу Европы от главного эксперта по еврокубкам
Российские клубы не проиграют своим соперникам — главный посыл блога «Ставочки на Евро(кубки)».
Три причины поставить на слив «Ливерпуля» в Лиге чемпионов
«Ливерпуль» не смог переиграть «Уотфорд», но на этом проблемы мерсисайдцев не закончатся.
Опрос
Какая ставка на Лигу чемпионов лучшая?
- 3 уверенных выбора на статистику в матче «Янг Бойз» — ЦСКА35%
- В каком тайме «Янг Бойз» и ЦСКА наколотят больше голов?13%
- Тройник на Лигу чемпионов и чемпиншип за 3.9215%
- 7 ставок на Лигу чемпионов и Лигу Европы от главного эксперта по еврокубкам12%
- Три причины поставить на слив «Ливерпуля» в Лиге чемпионов25%
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.