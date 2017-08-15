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    💰 Замена Дзагоева и еще 4 лучших прогноза на Лигу чемпионов от авторов Sports.ru

    Теги ЦСКА Ливерпуль Янг Бойз Лига чемпионов Халл Хоффенхайм 1899 ставки на спорт Д2 Англия ставки на футбол

    Лучшие ставочники Sports.ru рассказали, как можно заработать на матчах Лиги чемпионов во вторник.

    3 уверенных выбора на статистику в матче «Янг Бойз» — ЦСКА

    Борбалан низовой по фиксированию фолов арбитр — букмекеры выставили линию на 30 фолов. Также whoembey отобрал интересные ставки на замены и голы одной из команд.

    В каком тайме «Янг Бойз» и ЦСКА наколотят больше голов?

    Nepal сомневается, что ЦСКА сможет удержать победный счет.

    Тройник на Лигу чемпионов и чемпиншип за 3.92

    Ставим против «Халл Сити». Персофанам Леонида Слуцкого лучше пропустить этот экспресс.

    7 ставок на Лигу чемпионов и Лигу Европы от главного эксперта по еврокубкам

    Российские клубы не проиграют своим соперникам — главный посыл блога «Ставочки на Евро(кубки)».

    Три причины поставить на слив «Ливерпуля» в Лиге чемпионов

    «Ливерпуль» не смог переиграть «Уотфорд», но на этом проблемы мерсисайдцев не закончатся.

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    Какая ставка на Лигу чемпионов лучшая?

    104 голосa
    • 3 уверенных выбора на статистику в матче «Янг Бойз» — ЦСКА
      35%
    • В каком тайме «Янг Бойз» и ЦСКА наколотят больше голов?
      13%
    • Тройник на Лигу чемпионов и чемпиншип за 3.92
      15%
    • 7 ставок на Лигу чемпионов и Лигу Европы от главного эксперта по еврокубкам
      12%
    • Три причины поставить на слив «Ливерпуля» в Лиге чемпионов
      25%

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