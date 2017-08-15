Месси убеждал Неймара остаться в «Барселоне», обещая помочь выиграть «Золотой мяч»

Нападающие «Барселоны» и Луис Суарес пытались убедить форварда Неймара не переходить в .

Как сообщает Sport.es, за день до матча против «Ювентуса» (2:1) в рамках International Champions Cup нападающие каталонской команды встретились и обсуждали вопрос будущего Неймара.

«Что ты хочешь? мяч»? Я помогу тебе его выиграть», — сказал Месси 25-летнему бразильцу.

Неймар стал самым дорогим футболистом в истории футбола, перейдя в «ПСЖ» за 222 миллиона евро.

Неймар о Месси и Суаресе: «Я ваш фанат и всегда буду восхищаться вами»