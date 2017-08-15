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    Месси убеждал Неймара остаться в «Барселоне», обещая помочь выиграть «Золотой мяч»

    Теги ПСЖ Барселона Лионель Месси лига 1 Франция примера Испания Луис Суарес Золотой мяч Неймар

    Нападающие «Барселоны» Лионель Месси и Луис Суарес пытались убедить форварда Неймара не переходить в «ПСЖ».

    Как сообщает Sport.es, за день до матча против «Ювентуса» (2:1) в рамках International Champions Cup нападающие каталонской команды встретились и обсуждали вопрос будущего Неймара.

    «Что ты хочешь? «Золотой мяч»? Я помогу тебе его выиграть», — сказал Месси 25-летнему бразильцу.

    Неймар стал самым дорогим футболистом в истории футбола, перейдя в «ПСЖ» за 222 миллиона евро.

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