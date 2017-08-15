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    ЦСКА может приобрести автора победного гола Евро-2016 Эдера

    Теги ЦСКА Лилль Премьер-лига Россия лига 1 Франция возможные трансферы Марсело Бьелса Эдер Маседу

    Нападающий «Лилля» Эдер попал в сферу интересов ЦСКА.

    Главный тренер «догов» Марсело Бьелса на 29-летнего игрока не рассчитывает и хочет его продать, сообщает L’Equipe.

    В услугах Эдера заинтересованы также «Олимпиакос», «Жирона», «Брайтон» и «Бирмингем», однако они рассматривают вариант с арендой, а «Лилль» хочет продать его за 6 миллионов евро.

    Контракт португальца, который является автором победного гола в финале Евро-2016, истекает в конце июня 2020 года.

    Подробную статистику выступлений Эдера смотрите здесь.

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