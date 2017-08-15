Конфедерация футбола Бразилии еще в мае отговаривала «Барсу» покупать Паулиньо
Конфедерация футбола Бразилии (CBF) была против трансфера Паулиньо в «Барселону».
По информации Globoesporte, каталонский клуб еще в конце мая сделал запрос бразильским чиновникам. Те ответили, что сине-гранатовым лучше отказаться от покупки 29-летнего хавбека.
По их мнению, Паулиньо не подходит «Барсе». С ним команде придется отказаться от фирменного комбинационного футбола.
Хавбек перешел из «Гуанчжоу Эвергранд» за 40 миллионов евро.
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