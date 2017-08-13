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    Жерар Пике: «Мы уверены, что выиграем Суперкубок Испании»

    Теги Барселона Реал Мадрид Жерар Пике примера Испания Суперкубок Испании

    Защитник «Барселоны» Жерар Пике поделился ожиданиями от матчей с «Реалом».

    «Команда чувствует себя хорошо. Мы уверены, что выиграем Суперкубок Испании.

    Любой матч против «Реала» особенный. Когда ваш соперник выиграл больше, чем вы, нужно изменить ситуацию.

    Наш клуб не потерял свою силу. Если сможем подписать новичков – все к лучшему, состав станет глубже», – сказал Пике

    Первая игра между «Барселоной» и «Реалом» пройдет 13 августа на «Камп Ноу», ответная – 17 августа на «Сантьяго Бернабеу».

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