Жерар Пике: «Мы уверены, что выиграем Суперкубок Испании»

Защитник «Барселоны» поделился ожиданиями от матчей с «Реалом».

«Команда чувствует себя хорошо. Мы уверены, что выиграем Суперкубок Испании.

Любой матч против особенный. Когда ваш соперник выиграл больше, чем вы, нужно изменить ситуацию.

Наш клуб не потерял свою силу. Если сможем подписать новичков – все к лучшему, состав станет глубже», – сказал Пике

Первая игра между «Барселоной» и «Реалом» пройдет 13 августа на «Камп Ноу», ответная – 17 августа на «Сантьяго Бернабеу».