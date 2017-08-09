Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Флорентино Перес: «Постараемся обыграть «Барселону» так же, как и «МЮ»

    Теги Манчестер Юнайтед Барселона Реал Мадрид примера Испания Суперкубок Испании Флорентино Перес

    Президент «Реала» Флорентино Перес после победы над «Манчестер Юнайтед» (2:1) в матче за Суперкубок Европы поделился ожиданиями от игр с «Барселоной» в рамках Суперкубка Испании.

    «У них отличная команда, нас ждут два очень тяжелых матча.

    Постараемся обыграть их так же, как сегодня «МЮ», — сказал Перес.

    Первый матч между «Барселоной» и «Реалом» состоится 13 августа на «Камп Ноу», ответный – спустя три дня (в ночь на 17-е число) на «Сантьяго Бернабеу».

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться