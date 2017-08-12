Руд Гуллит: «Все счастливы: «ПСЖ» получил Неймара, «Барселона» – немыслимые деньги»

Бывший игрок сборной Голландии Руд Гуллит поделился мнением о рекордном трансфере Неймара из «Барселоны» в .

«Не думаю, что в мое время клубы тратили меньше денег. Смотрите, я стоил около 10-12 миллиардов лир. Марко ван Бастен – чуть меньше, потому что были сомнения по поводу его физического состояния. Конечно, если бы эти трансферы случились сегодня, мы бы стоили еще больше. Так или иначе, Берлускони был готов потратить много, чтобы все выиграть и за короткое время. Над ним смеялись, но в итоге он оказался прав.

Тот, у кого есть деньги, диктует правила. Тот, у кого есть игрок, решает, что делать – оставить игрока себе, что может лишить его мотивации и сделать несчастным, либо отпустить и забрать деньги. Обычно побеждает второй вариант.

Да, 222 миллиона евро за Неймара – это очень большие деньги, но таковы правила. Такая сумма была определена в качестве отступных за него – если кто-то хотел его получить, то должен был заплатить ее. В конце концов, все счастливы: «ПСЖ» получил Неймара, а – такую сумму, о которой даже подумать не могла, что она будет выплачена. Ну а всю оставшуюся жизнь может прожить в роскоши», – сказал Гуллит.