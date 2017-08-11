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    Промес, Мунир и Берарди вошли в шорт-лист «Ромы»

    Теги Спартак Рома Премьер-лига Россия серия А Италия возможные трансферы Куинси Промес Доменико Берарди Мунир Эль-Хаддади

    «Рома» продолжает поиск замены вингеру Мохамеду Салаху, ушедшему в «Ливерпуль».

    Римляне не могут договориться с «Лестером» о трансфере Рияда Мареза, поэтому расширили круг кандидатов.

    Одним из них стал спартаковец Куинси Промес, чей контракт рассчитан до 2021 года.

    Ранее сообщалось, что сумма отступных за 25-летнего голландца составляет 30 миллионов евро для всех клубов, кроме китайских – для них действует опция в размере 50 млн.

    Кроме того, «Рома» интересуется Муниром Эль-Хаддади («Барселона») и Доменико Берарди («Сассуоло»).

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