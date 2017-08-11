Промес, Мунир и Берарди вошли в шорт-лист «Ромы»

«Рома» продолжает поиск замены вингеру Мохамеду Салаху, ушедшему в «Ливерпуль».

Римляне не могут договориться с «Лестером» о трансфере Рияда Мареза, поэтому расширили круг кандидатов.

Одним из них стал спартаковец , чей контракт рассчитан до 2021 года.

Ранее сообщалось, что сумма отступных за 25-летнего голландца составляет 30 миллионов евро для всех клубов, кроме китайских – для них действует опция в размере 50 млн.

Кроме того, «Рома» интересуется Муниром Эль-Хаддади («Барселона») и («Сассуоло»).