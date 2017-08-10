Веллитон покинул «Кайсериспор» и готов вернуться в Россию

Бывший нападающий Веллитон покинул «Кайсериспор» из-за долгов по зарплате.

одобрила запрос 30-летнего форварда о расторжении контракта с турецким клубом.

«Это уже второй мой запрос в ФИФА из-за долгов. В первый раз клуб погасил задолженность в последний день. Теперь они ничего не заплатили. Поэтому мой контракт был расторгнут.

Не могу сказать сейчас, в каком клубе продолжу карьеру. Я контактирую с клубами из Японии, России и Саудовской Аравии.

Я бы хотел вновь поиграть в России. Я хорошо знаю страну и местный чемпионат», – отметил .