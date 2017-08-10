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    Веллитон покинул «Кайсериспор» и готов вернуться в Россию

    Теги Премьер-лига Россия Кайсериспор высшая лига Турция возможные трансферы трансферы ФИФА Веллитон

    Бывший нападающий «Спартака» Веллитон покинул «Кайсериспор» из-за долгов по зарплате.

    ФИФА одобрила запрос 30-летнего форварда о расторжении контракта с турецким клубом.

    «Это уже второй мой запрос в ФИФА из-за долгов. В первый раз клуб погасил задолженность в последний день. Теперь они ничего не заплатили. Поэтому мой контракт был расторгнут.

    Не могу сказать сейчас, в каком клубе продолжу карьеру. Я контактирую с клубами из Японии, России и Саудовской Аравии.

    Я бы хотел вновь поиграть в России. Я хорошо знаю страну и местный чемпионат», – отметил Веллитон.

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