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    Судья матча «Ростов» – «Динамо» Лапочкин получил оценку «неуд»

    Теги Ростов Премьер-лига Россия судьи Динамо Москва Эдуард Малый Сергей Лапочкин

    Эдуард Малый, инспектор матча 5-го тура премьер-лиги между «Ростовом» и московским «Динамо» (1:0), выставил неудовлетворительную оценку главному арбитру Сергею Лапочкину.

    «Инспектор матча «неуд» выставил Лапочкину за «Ростов»«Динамо». Пенальти не было.

    Контрольно-квалификационная комиссия (ККК) РФС рассмотрит эпизод и действия бригады арбитров на следующей неделе», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.

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