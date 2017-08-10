Судья матча «Ростов» – «Динамо» Лапочкин получил оценку «неуд»

Эдуард Малый, инспектор матча 5-го тура премьер-лиги между «Ростовом» и московским (1:0), выставил неудовлетворительную оценку главному арбитру Сергею Лапочкину.

«Инспектор матча «неуд» выставил Лапочкину за – . Пенальти не было.

Контрольно-квалификационная комиссия (ККК) РФС рассмотрит эпизод и действия бригады арбитров на следующей неделе», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.

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