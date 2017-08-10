«МЮ», «Челси» и «Ювентус» готовы выкупить Серджи Роберто за отступные

Полузащитник «Барселоны» может сменить команду.

В услугах 25-летнего испанца заинтересованы «Челси», и «Ювентус». Все три клуба готовы выплатить 40 миллионов отступных и вдвое увеличить зарплату футболиста.

Роберто хотел бы продолжать выступать за «Барселону», но опасается за свое игровое время. Новый главный тренер каталонцев вернул его с позиции правого защитника в центр поля, где в основе, как ожидается, должны играть Бускетс, Ракитич и Иньеста.

На этой неделе агент игрока встретился с руководством «Барселоны». Клуб намерен продлить с Роберто контракт, рассчитанный до лета 2019 года.