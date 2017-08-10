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    «МЮ», «Челси» и «Ювентус» готовы выкупить Серджи Роберто за отступные

    Теги Манчестер Юнайтед Челси Ювентус премьер-лига Англия Барселона Эрнесто Вальверде серия А Италия примера Испания возможные трансферы Серджи Роберто

    Полузащитник «Барселоны» Серджи Роберто может сменить команду.

    В услугах 25-летнего испанца заинтересованы «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус». Все три клуба готовы выплатить 40 миллионов отступных и вдвое увеличить зарплату футболиста.

    Роберто хотел бы продолжать выступать за «Барселону», но опасается за свое игровое время. Новый главный тренер каталонцев Эрнесто Вальверде вернул его с позиции правого защитника в центр поля, где в основе, как ожидается, должны играть Бускетс, Ракитич и Иньеста.

    На этой неделе агент игрока встретился с руководством «Барселоны». Клуб намерен продлить с Роберто контракт, рассчитанный до лета 2019 года.

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