Сергей Фурсенко: «Зениту» нужно быть в десятке самых дорогих футбольных брендов мира»

Президент Сергей Фурсенко рассказал, как повысить капитализацию клуба.

«В прошлом году «Зенит» занял 41-е место в списке самых дорогих футбольных брендов в мире. Это абсолютно лучший результат среди российских клубов. Для нас это большая честь, но, считаю, нам в десятке точно надо быть.

Если мы в ней будем, совершенно другие спонсорские средства будут поступать. Покупая молодых сильных игроков, понимаем, что через 3-4 года достигнем серьезных спортивных результатов. После этого капитализация клуба существенно возрастет, и клуб сможет выручать деньги от трансфера игроков, которые будут выращены в клубе. Кстати, для этого необходим очень сильный тренер.

В «Анжи» покупались уже зрелые звезды, на которых бизнес сделать невозможно. Халк пришел в «Зенит», когда ему было 26 лет. Помимо его вклада в развитие самого клуба «Зенит» получил средства, которые теперь может потратить.

Давайте жить в сегодняшних реалиях – сейчас мы не можем купить игрока за 100 миллионов. Эта «звезда» ничего сегодняшнему «Зениту» не добавит. Кроме того, мы попадем под санкции, будем лишены возможности выступать в еврокубках, подведем и себя, и РФС.

Все покупки должны быть проведены аккуратно и с уважением к целям сборной на чемпионате мира», — сказал Фурсенко.

Сергей Фурсенко: «Через 3-4 года этот состав «Зенита» сможет выиграть Лигу чемпионов»