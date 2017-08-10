Сергей Фурсенко: «Зениту» нужно быть в десятке самых дорогих футбольных брендов мира»
Президент «Зенита» Сергей Фурсенко рассказал, как повысить капитализацию клуба.
«В прошлом году «Зенит» занял 41-е место в списке самых дорогих футбольных брендов в мире. Это абсолютно лучший результат среди российских клубов. Для нас это большая честь, но, считаю, нам в десятке точно надо быть.
Если мы в ней будем, совершенно другие спонсорские средства будут поступать. Покупая молодых сильных игроков, понимаем, что через 3-4 года достигнем серьезных спортивных результатов. После этого капитализация клуба существенно возрастет, и клуб сможет выручать деньги от трансфера игроков, которые будут выращены в клубе. Кстати, для этого необходим очень сильный тренер.
В «Анжи» покупались уже зрелые звезды, на которых бизнес сделать невозможно. Халк пришел в «Зенит», когда ему было 26 лет. Помимо его вклада в развитие самого клуба «Зенит» получил средства, которые теперь может потратить.
Давайте жить в сегодняшних реалиях – сейчас мы не можем купить игрока за 100 миллионов. Эта «звезда» ничего сегодняшнему «Зениту» не добавит. Кроме того, мы попадем под санкции, будем лишены возможности выступать в еврокубках, подведем и себя, и РФС.
Все покупки должны быть проведены аккуратно и с уважением к целям сборной на чемпионате мира», — сказал Фурсенко.
Сергей Фурсенко: «Через 3-4 года этот состав «Зенита» сможет выиграть Лигу чемпионов»
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