Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Власти США обвиняют Рафу Маркеса в пособничестве наркобизнесу

    Теги Рафаэль Маркес происшествия сборная Мексики высшая лига Мексика Атлас

    Министерство финансов США выдвинуло обвинения против бывшего игрока «Барселоны» Рафаэля Маркеса в помощи людям, связанным с наркобизнесом.

    Футбольная школа 38-летнего защитника «Атласа», его благотворительный фонд, а также еще 21 человек и 41 организация были включены в особый список Департамента казначейства.

    Все обвиняются в оказании поддержки или нахождении под контролем гражданина Мексики Рауля Флореса Эрнандеса, обвиняемого в организации торговли наркотиками. Активы всех людей и организаций, попавших в список, были заморожены.

    Рафа Маркес на Кубке Америки. Как в 37 лет оставаться крутым

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться