Мадридский «Реал» выиграл Суперкубок УЕФА! Срочно скачайте обновленное приложение лучшего клуба Европы для Android и iPhone

Мадридский «Реал» обыграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:1 в матче за Суперкубок УЕФА и подтвердил звание лучшего клуба Европы!

Мнения игроков, тренеров, аналитика, видео опасных голов матча, – все это вы найдете в приложении «Реал Мадрид» от Sports.ru

УСТАНОВИТЬ «РЕАЛ» НА ANDROID

УСТАНОВИТЬ «РЕАЛ» НА iPHONE/IPAD

С приложением «Реал Мадрид» вы также получаете:

– Видео голов «Реала» во всех турнирах.

– Обзоры матчей, видео самых опасных моментов.

– Свежие новости о команде.

– Анонсы, интервью, результаты, мнения экспертов и инсайдеров.

– Галереи с яркими и актуальными фото.

– Календарь и турнирные таблицы, текстовые онлайн-трансляции игр, полная статистика всех матчей в режиме реального времени.

– Эксклюзивные блоги и материалы пользователей о команде и любимых игроках «Реала».

– Широкие возможности для общения с другими болельщиками в комментариях и статусах.

УСТАНОВИТЬ «РЕАЛ» НА ANDROID

УСТАНОВИТЬ «РЕАЛ» НА iPHONE/IPAD