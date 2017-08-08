Бухаров может вернуться в «Рубин»

Нападающий «Ростова» Александр Бухаров может вернуться в .

По информации «Бизнес Online», казанский клуб рассматривает вариант с переходом Бухарова в случае ухода , к которому есть интерес из Испании и Турции.

Бухаров ранее работал с главным тренером казанцев Курбаном Бердыевым в и «Ростове».

Форвард выступал за казанцев с 2004 по 2010 годы и дважды становился чемпионом России.