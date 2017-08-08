Бухаров может вернуться в «Рубин»
Нападающий «Ростова» Александр Бухаров может вернуться в «Рубин».
По информации «Бизнес Online», казанский клуб рассматривает вариант с переходом Бухарова в случае ухода Жонатаса, к которому есть интерес из Испании и Турции.
Бухаров ранее работал с главным тренером казанцев Курбаном Бердыевым в «Рубине» и «Ростове».
Форвард выступал за казанцев с 2004 по 2010 годы и дважды становился чемпионом России.
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