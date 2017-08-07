Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «ПСЖ» требует у «Арсенала» 30 млн евро за Лукаса Моуру

    Теги ПСЖ премьер-лига Англия лига 1 Франция Арсенал возможные трансферы Лукас Моура

    «Арсенал» намерен приобрести вингера «ПСЖ» Лукаса Моуру, на которого также претендуют итальянские клубы.

    Парижане уже отклонили стартовое предложение лондонского клуба по 24-летнему бразильцу и готовы продать его не менее чем за 30 миллионов евро.

    Четыре года назад «ПСЖ» купил Моуру у «Сан-Паулу» за 40 млн.

    Ранее сообщалось, что «ПСЖ» готов был включить Моуру в сделку по хавбеку «Арсенала» Алексису Санчесу, но лондонцы отказываются продавать чилийца.

    «ПСЖ» не сможет отбить трансфер Неймара на продаже футболок. Клуб получает только 10–15% от этой прибыли

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться