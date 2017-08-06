Главный тренер Антонио Конте подвел итоги матча за Суперкубок Англии против (1:1, по пенальти – 1:4).

«Я не видел момента с удалением , поэтому мне сложно оценить этот эпизод. Это уже наш второй матч после финала Кубка Англии, когда мы остались в меньшинстве. Слышал, что судья еще не дал пенальти в нашу пользу, но также не видел этот момент.

Мы работаем, стараемся показать свою лучшую игру. У команды была сложная предсезонка. Теперь нам нужно сосредоточиться на следующем матче, начинается новый чемпионат Англии», – сказал Конте.

Матч судила бригада Роберта Мэдли. Полузащитник «Челси» Педро был удален на 80-й минуте.