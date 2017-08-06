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    Антонио Конте: «Мы вновь остались в меньшинстве, как и в финале Кубка Англии»

    Теги Челси премьер-лига Англия Арсенал судьи Антонио Конте Суперкубок Англии Педро Роберт Мэдли

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте подвел итоги матча за Суперкубок Англии против «Арсенала» (1:1, по пенальти – 1:4).

    «Я не видел момента с удалением Педро, поэтому мне сложно оценить этот эпизод. Это уже наш второй матч после финала Кубка Англии, когда мы остались в меньшинстве. Слышал, что судья еще не дал пенальти в нашу пользу, но также не видел этот момент.

    Мы работаем, стараемся показать свою лучшую игру. У команды была сложная предсезонка. Теперь нам нужно сосредоточиться на следующем матче, начинается новый чемпионат Англии», – сказал Конте.

    Матч судила бригада Роберта Мэдли. Полузащитник «Челси» Педро был удален на 80-й минуте.

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