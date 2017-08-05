«Барселона» на следующей неделе активирует отступные за Иньиго Мартинеса

Защитник Иньиго Мартинес в ближайшее время перейдет в «Барселону».

Клуб из Сан-Себастьяна не намерен вести переговоры о трансфере 26-летнего испанца, однако главный тренер каталонцев настаивает на покупке защитника.

«Барселона» готова на следующей неделе выплатить сумму отступных за Иньиго Мартинеса – 32 миллиона евро. В клубе надеются оформить сделку к среде.

Ранее Мартинес уже дал согласие на переход в «Барселону», так что трансферу ничто не должно помешать.