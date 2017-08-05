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    «Барселона» на следующей неделе активирует отступные за Иньиго Мартинеса

    Теги Барселона Реал Сосьедад Эрнесто Вальверде примера Испания возможные трансферы Иньиго Мартинес

    Защитник «Реала Сосьедад» Иньиго Мартинес в ближайшее время перейдет в «Барселону».

    Клуб из Сан-Себастьяна не намерен вести переговоры о трансфере 26-летнего испанца, однако главный тренер каталонцев Эрнесто Вальверде настаивает на покупке защитника.

    «Барселона» готова на следующей неделе выплатить сумму отступных за Иньиго Мартинеса – 32 миллиона евро. В клубе надеются оформить сделку к среде.

    Ранее Мартинес уже дал согласие на переход в «Барселону», так что трансферу ничто не должно помешать.

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