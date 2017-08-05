«Барселона» на следующей неделе активирует отступные за Иньиго Мартинеса
Защитник «Реала Сосьедад» Иньиго Мартинес в ближайшее время перейдет в «Барселону».
Клуб из Сан-Себастьяна не намерен вести переговоры о трансфере 26-летнего испанца, однако главный тренер каталонцев Эрнесто Вальверде настаивает на покупке защитника.
«Барселона» готова на следующей неделе выплатить сумму отступных за Иньиго Мартинеса – 32 миллиона евро. В клубе надеются оформить сделку к среде.
Ранее Мартинес уже дал согласие на переход в «Барселону», так что трансферу ничто не должно помешать.
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