Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий побывал в Саранске и сравнил строящуюся в Мордовии арену с новым стадионом «Зенита».

«Этот стадион – одно из главных украшений Саранска. За последний год здесь произошло такое большое строительство. Просто невероятно!

В следующем году, когда к нам приедут миллионы футбольных болельщиков, мы должны показать Россию с самой лучшей стороны, и продемонстрировать, что Мордовия открыта для всего мира. Думаю, что с Божьей помощью, это получится.

Я был свидетелем того, как строили стадион в Санкт-Петербурге. Подрядчики приходят, что-то делают, у них все разваливается – уходят и т.д. А время-то идет.

В итоге до того дотянули, что пришлось даже молебны служить на стадионе, призывать на помощь небесные силы! И с Божьей помощью это строительство все-таки завершили», – рассказал митрополит.

Торжественный молебен о благополучном завершении строительных работ на стадионе на Крестовском острове прошел 12 сентября 2016 года.