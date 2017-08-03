Обладатель «Золотого мяча»-2005 бразильский нападающий Роналдиньо назвал претендентов на приз Игрока года ФИФА.

О претендентах на победу

Думаю, что борьба снова будет между Криштиану Роналду и . Во всем мире есть очень хорошие игроки, но эти двое продолжают доминировать.

О борьбе за третье место

находится в хорошей форме. Как бразилец я надеюсь, что он станет лучшим в мире, когда Роналду и Месси сбавят обороты, – сказал Роналдиньо.