Роналдиньо: «Надеюсь, Неймар будет лучшим игроком мира, когда Роналду и Месси сбавят обороты»
Обладатель «Золотого мяча»-2005 бразильский нападающий Роналдиньо назвал претендентов на приз Игрока года ФИФА.
О претендентах на победу
Думаю, что борьба снова будет между Криштиану Роналду и Лионелем Месси. Во всем мире есть очень хорошие игроки, но эти двое продолжают доминировать.
О борьбе за третье место
Неймар находится в хорошей форме. Как бразилец я надеюсь, что он станет лучшим в мире, когда Роналду и Месси сбавят обороты, – сказал Роналдиньо.
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