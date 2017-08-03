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    Роналдиньо: «Надеюсь, Неймар будет лучшим игроком мира, когда Роналду и Месси сбавят обороты»

    Теги Криштиану Роналду Барселона Реал Мадрид Роналдиньо Лионель Месси примера Испания Неймар

    Обладатель «Золотого мяча»-2005 бразильский нападающий Роналдиньо назвал претендентов на приз Игрока года ФИФА.

    О претендентах на победу

    Думаю, что борьба снова будет между Криштиану Роналду и Лионелем Месси. Во всем мире есть очень хорошие игроки, но эти двое продолжают доминировать.

    О борьбе за третье место

    Неймар находится в хорошей форме. Как бразилец я надеюсь, что он станет лучшим в мире, когда Роналду и Месси сбавят обороты, – сказал Роналдиньо.

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