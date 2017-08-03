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    «Бешикташ» приобрел форварда «Валенсии» Негредо за 2,5 млн евро

    Теги Валенсия примера Испания Бешикташ высшая лига Турция трансферы фото Альваро Негредо

    Форвард «Валенсии» Альваро Негредо продолжит карьеру в чемпионате Турции.

    31-летний испанец подписал соглашение по схеме «2+1» с «Бешикташем». Как сообщает Transfermarkt, сумма трансфера составила 2,5 миллиона евро.

    Отметим, что нападающий был выкуплен «Валенсией» летом 2015 года у «Манчестер Сити» за 28 миллионов евро.

    Подробную статистику Негредо можно посмотреть здесь.

    Фото: официальный сайт «Бешикташа»

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