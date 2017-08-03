«Бешикташ» приобрел форварда «Валенсии» Негредо за 2,5 млн евро
Форвард «Валенсии» Альваро Негредо продолжит карьеру в чемпионате Турции.
31-летний испанец подписал соглашение по схеме «2+1» с «Бешикташем». Как сообщает Transfermarkt, сумма трансфера составила 2,5 миллиона евро.
Отметим, что нападающий был выкуплен «Валенсией» летом 2015 года у «Манчестер Сити» за 28 миллионов евро.
Подробную статистику Негредо можно посмотреть здесь.
Фото: официальный сайт «Бешикташа»
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