«Бешикташ» приобрел форварда «Валенсии» Негредо за 2,5 млн евро

Форвард «Валенсии» продолжит карьеру в чемпионате Турции.

31-летний испанец подписал соглашение по схеме «2+1» с «Бешикташем». Как сообщает Transfermarkt, сумма трансфера составила 2,5 миллиона евро.

Отметим, что нападающий был выкуплен «Валенсией» летом 2015 года у «Манчестер Сити» за 28 миллионов евро.

Подробную статистику Негредо можно посмотреть здесь.

Фото: официальный сайт