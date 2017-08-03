Товарищеский матч. «Реал» обыграл сборную звезд MЛС в серии пенальти
«Реал» в контрольном матче в Чикаго победил сборную звезд МЛС.
Товарищеский матч
Чикаго, США
Сборная звезд МЛС – Реал – 1:1 (0:0), 2:4 по пен.
Голы: 0:1 – Майораль, 59, 1:1 – Дуайер, 87.
Серия пенальти: Бензема — 0:1. Дуайер — 0:1 (вратарь). Бэйл — 0:2. дос Сантос — 0:2 (вратарь). Ковачич — 0:3. Валери — 1:3. Марсело — 1:4. Альмирон — 2:4.
Сборная звезд МЛС: Хоуард (Фрай, 46), Ван Дамм (Грана, 46), Каппельхоф (Паркхерст, 46), Гарза (Бизли, 7; Хеджес, 46), Кака (Маккарти, 46), Брэдли (Валери, 46), Зуси (Акоста, 46), Швайнштайгер (Альмирон, 46), Вилья (Николич, 46), Алтидор (Пьятти, 31; дос Сантос, 62), Джовинко (Дуайер, 46).
«Реал»: Навас (Яньес, 46; Зидан, 72), Серхио Рамос (Вальехо, 46), Начо (Техеро, 72), Эрнандес (Марсело, 61), Хакими (Карвахаль, 61), Кроос (Себальос, 46), Иско (Ковачич, 61), Льоренте (Каземиро, 61), Асенсио (Бензема, 61), Васкес (Оскар Родригес, 72), Майораль (Бэйл, 61).
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