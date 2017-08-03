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    Пашалич прибыл в Москву

    Теги Спартак Премьер-лига Россия Марио Пашалич

    Новичок «Спартака» полузащитник Марио Пашалич сегодня утром прилетел в Москву.

    22-летний хорват, права на которого принадлежат «Челси», прибыл в аэропорт Шереметьево в сопровождении своего агента, девушки и генерального директора красно-белых Сергея Родионова.

    Сообщается, что в ближайшее время Пашалич пройдет медобследование и присоединится к «Спартаку».

    Ранее стало известно, что арендное соглашение Пашалича со «Спартаком» будет действовать с 4 августа 2017 года до 30 июня 2018 года.

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