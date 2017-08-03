Пашалич прибыл в Москву

Новичок полузащитник Марио Пашалич сегодня утром прилетел в Москву.

22-летний хорват, права на которого принадлежат «Челси», прибыл в аэропорт Шереметьево в сопровождении своего агента, девушки и генерального директора красно-белых Сергея Родионова.

Сообщается, что в ближайшее время Пашалич пройдет медобследование и присоединится к «Спартаку».

Ранее стало известно, что арендное соглашение Пашалича со «Спартаком» будет действовать с 4 августа 2017 года до 30 июня 2018 года.