Пашалич прибыл в Москву
Новичок «Спартака» полузащитник Марио Пашалич сегодня утром прилетел в Москву.
22-летний хорват, права на которого принадлежат «Челси», прибыл в аэропорт Шереметьево в сопровождении своего агента, девушки и генерального директора красно-белых Сергея Родионова.
Сообщается, что в ближайшее время Пашалич пройдет медобследование и присоединится к «Спартаку».
Ранее стало известно, что арендное соглашение Пашалича со «Спартаком» будет действовать с 4 августа 2017 года до 30 июня 2018 года.
Новичок «Спартака» Марио Пашалич прилетел в Москву pic.twitter.com/1UqLjz4Gib— Спорт-Экспресс (@sportexpress) 3 августа 2017 г.
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