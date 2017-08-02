Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги матча 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов против (1:0).

— Мы рады, что прошли в следующий раунд. Мы убедились, что в квалификации Лиги чемпионов нет слабых соперников. Счет выездного матча был комфортным, но мы понимали, что соперник не бросит играть и попробует что-то изменить в первые минуты матча.

Они показали более агрессивную игру, но мы были готовы. Могли активнее идти в атаку, но главное – в целом правильно выстроили стратегию на двухматчевое противостояние. Три мяча с угловых — редкий случай, но у нас были моменты и с игры, которые мы не реализовали.

— В продолжение темы, не беспокоит ли вас, что голы в этом противостоянии забивались только с угловых?

— Мы знаем, что около 30 процентов голов забиваются со стандартных положений. Если бы не было моментов с игры, можно было беспокоиться, но они есть. Вопрос в реализации. Важно было пройти дальше и допускать как можно меньше моментов у наших ворот.

— У Игоря Акинфеева ничего серьезного? Он держался за колено.

— Пока не общался с ним, информации нет.

— Остались ли довольны действиями Аарона Оланаре?

— Он много пропустил в связи с травмой, практически весь подготовительный период, тренировался моментами. Ему надо время, чтобы набрать форму. Сегодня он навязывал борьбу защитникам, удовлетворение от его игры есть.

— Почему Натхо остался в запасе? Ротация или другие причины?

— Натхо в хорошей форме, но мы не можем выпустить 12 человек. Кого-то надо держать на скамейке. Плюс важно по ходу игры усилить атакующие действия, что и произошло.

— Как вам начало сезона в исполнении Чалова?

— Молодым нападающим свойственна нестабильность. Весной мы играли один раз в неделю, и настроение было другим. Сейчас сложный график, надо найти разумный баланс, чтобы как можно больше сил сохранять на другие игры.

— Руководство озвучивало, насколько важно участвовать в еврокубковой осени. Сегодня вы ее обеспечили. Спал ли психологический груз?

— Мы в последнее время занимаем 1-2 места, поэтому играем в Лиге чемпионов. Сейчас приходится начинать с квалификации, и мы сделаем все возможное, чтобы попасть в группу. Только об этом и думаем, – сказал тренер.