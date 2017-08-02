Бывший президент «Барселоны» возглавлявший клуб с 2003 по 2010 годы раскритиковал нынешнее руководство «сине-гранатовых» из-за ухода форварда Неймара в «ПСЖ».

«Уход Неймара в очередной раз свидетельствует о некомпетентности руководства.

Я не заметил в клубе экономических проблем, вынуждающих продать его» — твитнул Лапорта.