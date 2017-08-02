Жоан Лапорта: «Уход Неймара в очередной раз свидетельствует о некомпетентности руководства «Барселоны»
Бывший президент «Барселоны» Жоан Лапорта возглавлявший клуб с 2003 по 2010 годы раскритиковал нынешнее руководство «сине-гранатовых» из-за ухода форварда Неймара в «ПСЖ».
«Уход Неймара в очередной раз свидетельствует о некомпетентности руководства.
Я не заметил в клубе экономических проблем, вынуждающих продать его» — твитнул Лапорта.
Опрос
Кем «Барселоне» лучше всего заменить Неймара?
25912 голосов 21
- Филиппе Коутиньо18%
- Антуан Гризманн12%
- Пауло Дибала27%
- Усман Дембеле16%
- Килиан Мбаппе8%
- Анхель Ди Мария11%
- Не надо никого менять, Неймар останется8%
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