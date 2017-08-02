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    Жоан Лапорта: «Уход Неймара в очередной раз свидетельствует о некомпетентности руководства «Барселоны»

    Теги Барселона трансферы Жоан Лапорта Неймар

    Бывший президент «Барселоны» Жоан Лапорта возглавлявший клуб с 2003 по 2010 годы раскритиковал нынешнее руководство «сине-гранатовых» из-за ухода форварда Неймара в «ПСЖ».

    «Уход Неймара в очередной раз свидетельствует о некомпетентности руководства.

    Я не заметил в клубе экономических проблем, вынуждающих продать его» — твитнул Лапорта.

    Опрос

    Кем «Барселоне» лучше всего заменить Неймара?

    25912 голосов 21
    • Филиппе Коутиньо
      18%
    • Антуан Гризманн
      12%
    • Пауло Дибала
      27%
    • Усман Дембеле
      16%
    • Килиан Мбаппе
      8%
    • Анхель Ди Мария
      11%
    • Не надо никого менять, Неймар останется
      8%

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