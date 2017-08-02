Главный тренер Роберто Манчини рассказал о трансферной политике клуба.

– «Зенит» много тратит на трансферы. Фурсенко говорит, что это инвестиции в будущее. А чего вы ждете в настоящем? На что способен «Зенит»?

– За последний год из «Зенита» ушли многие сильные игроки, которые составляли его костяк. Многие нынешние покупки нацелены на перспективу, в команду пришли молодые игроки. Действительно, «Зенит» потратил больше всех из клубов премьер-лиги. В частности, это инвестиции на перспективу, в будущее команды. Надеюсь, эти футболисты нам помогут.

– С чем связан трансферный перекос в сторону Аргентины?

– Это нормально. Многие клубы покупают футболистов из Латинской Америки, очень многие берут несколько бразильцев в одно трансферное окно. У нас появилась возможность купить несколько молодых, перспективных и очень талантливых футболистов. Так получилось, что большинство из них из Аргентины. Надеюсь, они помогут нам побеждать в ближайших матчах, и я очень рад, что они присоединились к нам. Мы хотели взять Неймара, но, к сожалению, его перехватил .

– Как оцените готовность Мамманы к игре с «Бней Иегудой»?

– Он только недавно к нам присоединился. Его нет в заявке на завтрашнюю встречу, но к следующему матчу он должен быть готов, – сказал Манчини.